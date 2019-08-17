Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms высадили в Италии

В субботу днем к небольшому кораблю, находящемуся у берега Лампедузы к югу от Сицилии, направились катера береговой охраны и итальянской Финансовой гвардии. В связи с объявленной медиками чрезвычайной санитарной ситуацией на борту итальянские специалисты поднялись на борт судна в белых костюмах биологической защиты.

После того, как 27 мигрантов были доставлены в порт, на Open Arms остаются 107 человек. Испанская НПО сообщает, что они находятся в море уже 16 дней.

Трансляцию операции вел телеканал Rainews24. Она стала возможной после того, как вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в письме уступил просьбе главе правительства страны Джузеппе Конте. При этом, подчеркнул Сальвини, это шаг «не совпадает с его взглядами» и фактически является решением Конте. Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms он назвал «так называемыми» и выразил надежду, что этот эпизод не станет прецедентом для аналогичных действий других НПО.