Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms высадили в Италии

Итальянские власти разрешили сойти на берег острова Лампедуза 27 несовершеннолетним мигрантам c судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms.
Трансляцию операции вел телеканал Rainews24. Она стала возможной после того, как вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в письме уступил просьбе главе правительства страны Джузеппе Конте. При этом, подчеркнул Сальвини, это шаг «не совпадает с его взглядами» и фактически является решением Конте. Несовершеннолетних мигрантов с судна Open Arms он назвал «так называемыми» и выразил надежду, что этот эпизод не станет прецедентом для аналогичных действий других НПО.

В субботу днем к небольшому кораблю, находящемуся у берега Лампедузы к югу от Сицилии, направились катера береговой охраны и итальянской Финансовой гвардии. В связи с объявленной медиками чрезвычайной санитарной ситуацией на борту итальянские специалисты поднялись на борт судна в белых костюмах биологической защиты.
После того, как 27 мигрантов были доставлены в порт, на Open Arms остаются 107 человек. Испанская НПО сообщает, что они находятся в море уже 16 дней.
| 2019-08-17T21:28:04+00:00 17 августа 2019, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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