Несостоявшийся Майдан

Несколько дней Украина жила в напряжении. Причиной стали общественные дискуссии относительно принятия так называемой формулы Штайнмайера по проведению выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Хотя протесты вроде бы направлены против внешней политики нынешней администрации, но на самом деле они являются отражением и способом внутриполитического противостояния президента Владимира Зеленского и его оппонентов.

Интересно, что в этом сошлись интересы довольно пестрой компании от ярых националистов до сторонников бывшего президента Петра Порошенко. Против приписываемой администрации капитуляции с принятием формулы Штайнмайера выступает партия «Батьківщина» (Родина) Юлии Тимошенко и «Голос» певца и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Однако к уличным протестам они не присоединились.

Не обошлось, как обычно, без вмешательства российской пропаганды. С экранов федеральных каналов все время говорили, что выступления националистов, для протестующих в России другого определения не находят или не хотят находить, вот-вот перерастут в полномасштабный Майдан и этой волной смоет Зеленского, его команду и вообще разрушит украинское государство. Похоже, что в очередной раз в Москве сами создали легенду и сами же в нее поверили.

В Украине дата 14 октября является знаменательной. В этот день отмечаются День защитника Отечества, День украинского казачества, годовщина создания Украинской повстанческой армии (УПА). В этот день в 1942 году бойцы УПА дали бой немецким карателям и одержали первую победу. Кроме этого, на этот день приходится чтимый в стране православный праздник Покрова Божьей Матери, которая считается покровительницей и защитницей украинского казачества.

И вот пришел день 14 октября, на который был назначен вроде бы Майдан. Пока верующие шли в Михайловский Золотоверхий монастырь, президент Владимир Зеленский с женой Еленой возлагал цветы у расположенной на входе в монастырь Стены памяти погибшим защитникам Украины. Затем президент отправился на Донбасс, где во второй половине дня посетил штаб Операции объединенных сил (ООС), встретился с бойцами на линии разграничения и вручил правительственные награды.

Ожидания масштабного Майдана не оправдались. Получилось по латинскому выражению párturiúnt montés, nascétur rídiculús mus — рожают горы, а родится смешная мышь. Даже в Киеве самое большое собрание сторонников Петра Порошенко собрало около 10 тыс. человек. В других городах их было от нескольких десятков до сотен. Если учесть, что на Майдан в Киеве в 2013-2014 гг. собиралось от 500 тыс. до 1 млн. человек, то выводы очевидны.

У офиса президента собралось несколько десятков активистов, которые протестовали против отвода войск. Они выложили стену из кирпичей, на каждом из которых было написано название одного из населенных пунктов Донбасса, рискующих оказаться в серой зоне после отвода войск.

Лидер националистической партии «Свобода» не прошедшей в парламент Олег Тягнибок выступил в парке Шевченко. Его партия, а также ряд националистических организаций отдельно от других колонн отправились не на Майдан Незалежності (Независимости), а к офису президента. Каждая из акций собрала по несколько тысяч человек.

Митингу на киевском Майдане Независимости было дано название «вече». Точно так же назывались многотысячные митинги времен Майдана 2013-2014 годов, завершившегося бегством из страны президента Виктора Януковича. Как и во время революции Достоинства, на вече была запрещена демонстрация партийной символики. Организаторы особо подчеркивали, что протест должен носить внепартийный характер и объединить людей самых разных политических убеждений. Главное, чтобы они разделяли опасения за судьбу страны.

В целом митинг носил подчеркнуто антиправительственный, даже антипрезидентский характер. Над толпой поднимали распечатанные на принтере или написанные от руки листы бумаги с лозунгами вроде «Зеленский — слуга Путина» или «Долой ЗЕдиктатуру». ЗЕ — популярное сокращение или, если хотите прозвище, фамилии президента.

Не обошлось без анекдотичных ситуаций. Один из участников манифестации держал портрет главы государства, на лацкан пиджака которого была налеплена настоящая георгиевская ленточка. Видимо в подтверждение лозунга, что Зеленский — слуга Путина и его готовности предать национальные интересы вместе с суверенитетом Украины. Однако очень быстро к нему подошли крепкие парни и в резкой форме объяснили, что демонстрация георгиевской ленточки, как символа российского экспансионизма, запрещена в Украине. Ленточку сорвали и выбросили в урну. Пришлось объяснять присутствующим, что он просто придумал такой способ высмеивания главы государства.

Несомненно, что организаторы надеялись на более массовое собрание, но не учли ряда обстоятельств.

Во-первых. Во время пресс-марафона за несколько дней до запланированных митингов и манифестаций Зеленский несколько раз терпеливо и подробно объяснял, что принятие формулы Штайнмайера ни в коем случае не означает капитуляцию. Наоборот, такие действия приближают созыв встречи руководителей Франции, Германии, России и Украины в нормандском формате, на котором он подробно изложит позицию страны и способ урегулирования конфликта на Донбассе.

В этом ряду стоит встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Люксембурге с министрами иностранных дел стран ЕС. На ней предложения Украины были одобрены, что существенно укрепляет позиции Киева на предстоящих переговорах.

Во-вторых. Власть никак не выступала против проведения митингов и манифестаций. Накануне Зеленский обратился к стране по поводу запланированных акций. «14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по поводу дальнейшего урегулирования ситуации в Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана. Обещаю вам как президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, что и я никогда этого не допущу». Он также попросил украинцев быть благоразумными, ответственными, не поддаваться «на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения».

В совместном заявлении главы МВД, Службы безопасности Украины (СБУ) и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Арсен Аваков, Иван Баканов и Алексей Данилов напомнили участникам акций, что «Каждый третий полицейский, национальный гвардеец и сотрудник СБУ — участник АТО (Антитеррористическая операция, теперь ООС — авт.). У нас одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца». Также они заявили, что правоохранители будут обеспечивать право граждан на мирные собрания и демонстрацию своей гражданской позиции. Как результат, акции прошли мирно и без каких-либо происшествий.

В-третьих. Майдан, при всем желании организаторов и московских подпевал просто не мог состояться. Не та в стране общественная атмосфера. По данным опросов, в частности, Центра Разумкова, более 54,5% украинцев убеждены, что Зеленский в своих действиях руководствуется национальными интересами (24,5% — что личными интересами и интересами своего окружения). 48,2% граждан считают, что новая власть лучше прежней, противоположного мнения придерживаются только 8,3%. В отчете по итогам исследования отмечается, что «Характеризуя действия власти в целом, чаще всего граждане отмечают, что новая власть пытается улучшить ситуацию, но это ей пока не удается сделать (41,5%); 29% считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию и это ей удается; 20% — что новая власть не пытается улучшить ситуацию, а только имитирует усилия в этом направлении».

В то же время, другие опросы показывают снижение рейтинга президента примерно на 5%. Это говорит о том, что люди ждут конкретных действий по реформированию страны. И для власти не оправдать их надежды гораздо опаснее, чем подброшенная политиками и привнесенная извне идейка о новом Майдане.