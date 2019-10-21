Нескончаемые протесты и единодушие Конгресса

Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга. Это были уже двадцатые по счету выходные подряд, когда там проходили демонстрации против попыток официального Пекина контролировать вольный город. Очередная акция протеста натолкнулась на противостояние полиции.

Протестующие соорудили на улицах баррикады и совершили погромы на нескольких станциях метрополитена. От их действий пострадали филиалы китайских банков и магазины, многие учреждения в районе проведения акции были закрыты.

Акция привела к столкновениям с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ и водометы с голубой краской для остановки манифестантов. Данные о пострадавших уточняются.

Демонстранты направили свой гнев против конкретных целей – дружественных Пекину предприятий, банков, а также городского метро, которое, как считают участники акций протеста, поддалось давлению пропекинской администрации Гонконга, ограничив оказание услуг в зависящем от общественного транспорта городе в попытке задушить протесты.

В воскресенье демонстранты также установили заграждения на дорогах, заявив, что это является не вандализмом, а самообороной.

Городская администрация видит ситуацию по-другому. Власти назвали демонстрантов «террористами» и арестовали более 2300 человек. Глава исполнительной власти Кэрри Лам дала понять, что она не отступит от своей позиции – не идти ни на какие уступки.

Оппозиционные депутаты автономии говорят, что решение – в руках руководства города. «Я думаю, наше правительство может положить конец волнениям, этой ситуации. Если Кэрри Лам ответит на пять требований жителей Гонконга в самое ближайшее время, то большинство из нас вернется к нормальной жизни. Каждые выходные мы присоединяемся к акциям протеста, и поэтому многие молодые люди страдают, и их арестовывает полиция», – заявил оппозиционный законодатель Рэймонд Чан.

Представители властей сообщили меж тем, что полиции удалось перехватить машину, в которой было изъято большое количество коктейлей Молотова, обнаружить и обезвредить предполагаемые взрывные устройства.

Вместе с тем правоохранительные органы принесли извинения за инцидент, в ходе которого грузовик с водометами случайно облил струей воды с синим красителем ворота крупнейшей в городе мечети.

При этом сами демонстранты говорят, что действия мэрии не удержат их от выхода на улицы – ни в следующие выходные, ни позже. Они готовы продолжать столько, сколько потребуется. Многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников протестных акций.

Еще один любопытный момент — американские законодатели решили продемонстрировать официальному Пекину, что США готовы до конца бороться за права жителей Гонконга. Три законопроекта о санкциях против Китая «за Гонконг» получили поддержку Конгресса США, причем за санкции голосовали как демократы, так и республиканцы. Это указывает на то, что консенсус по поводу необходимости «давить» (или «сдерживать») Китай в американской политической элите окончательно сформировался.

Если Пекин еще питал надежды по поводу того, что в случае победы демократического кандидата на выборах 2020 года отношения между США и Китаем вернутся к более-менее спокойному формату эпохи Барака Обамы, то, скорее всего, теперь эти надежды перечеркнуты.

Описывая принятые Конгрессом антикитайские законопроекты, агентство Associated Press обращает внимание на выступление лидера демократического большинства в нижней палате американского парламента: «Нэнси Пелоси сказала, что храбрость молодых протестующих в Гонконге противоречит «трусливому правительству, которое отказывается уважать верховенство закона», и принципу «Одна страна, две системы», который должен был обеспечить плавный политический переход после того, как бывшая британская колония была возвращена в Китай в 1997 году».

По большому счету руководству КНР посылается сигнал, что условия, на которых Гонконг был возвращен на родину, не выполнены и посему США имеют полное право наказывать за их несоблюдение. Давление Вашингтона можно называть по разному, но правда заключается в том, что Гонконг имеет оговоренные рамки автономии и попытки нарушить их ползучим образом никому не к лицу.