Несерьезные цифры солидного ведомства

Беспрецедентное повышение цен на фрукты и овощи в текущем году было, пожалуй, наиболее обсуждаемым явлением, так и не нашедшим адекватного объяснения профильных ведомств. На этом фоне Государственный комитет статистики информирует, что цены на фруктово-овощной ряд наших прилавков за первые шесть месяцев не только не повысились, но даже упали на 6,5%. Чему же верить – собственным глазам, или официальным цифрам серьезного ведомства?

По свидетельству экономиста Неймата Алиева, солидная структура выдает откровенно недостоверную информацию о состоянии цен на рынке сельхозпродукции – это несерьёзно и вызывает вящее удивление.

«Действительно, цены на фрукты и овощи в текущем году не остались незамеченными. Ситуация с ценами на сезонные фрукты и овощи вызвала широкий общественный резонанс, поскольку из-за сильного подорожания многие наши граждане не могли даже приблизиться к полкам столичных магазинов и рынков. Несмотря на некоторый спад цен в последний месяц лета, печальная тенденция продолжается», — считает Алиев.

С его слов, цены резко повысились не только на фрукты и овощи. По сравнению с прошлым годом, подорожала вся сельхозпродукция. Но данные Госкомстата строятся на таких вот подсчетах. И сложив всю статистику собственного сочинения, эта структура вывела общие цифры по инфляции, согласно которым цены на потребительские товары в текущем году выросли на 2,5%. На самом же деле данные официальной статистики не имеют ничего общего с реальностью.

«Между тем, независимые подсчеты показывают, что только лишь в результате 30-процентного подорожания импортных товаров продовольственный рынок подорожал на 14%, рост цен на потребительском рынке составил 11%, — пояснил экономист. – И если номинальные доходы населения в январе-июне этого года увеличились на 6,6%, покупательная способность понизилась, как минимум, на 4,4 процента».

Ранее эксперт обращал внимание на резкое подорожание зерна и пшеницы в этом году, прогнозируя скрытое и явное подорожание хлеба, муки и хлебобулочных изделий. Скажем, пшеница, которая стоила в прошлом году 23-25 гяпиков за килограмм, поднялась в цене до 38-39 гяпиков. Цены на ячмень выросли с прошлогодних 25-27 гяпиков до 35-38 гяпиков. По сравнению с прошлым годом пшеница подорожала на 55-65%, а ячмень – на 40-41%. Отмечалось негативное влияние роста цен на птицеводческие и животноводческие фермы.