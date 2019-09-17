Нервы под контролем

В начале сентября Министерство образования в рамках конкурса по дополнительному распределению учителей проводило собеседование, где проверялись не только знания, навыки и кругозор, но и состояние психики претендентов на должность педагога.

Многие родители учащихся уверены, что необходимо проверять состояние психического здоровья и педагогов, которые уже трудятся в школе. Нередки случаи, когда у тех сдают нервы, и они кричат на учащихся, а то и бьют их. Конечно, современные школьники порой способны вывести из себя даже тех, у кого железная выдержка, но педагог обязан держать себя в руках.

«Если речь идет о педагогах, которые уже лет 15-20 работают в школе, то проверять их психическое здоровье, на мой взгляд, проявление определенного неуважения к ним. Если бы у них были проблемы с нервами, и они вели бы себя неадекватно, на них, наверняка, пожаловались бы родители их учеников», — сказал «Зеркало» эксперт в области образования Надир Исрафилов.

А вот на вступительных экзаменах, тех, кто хотят поступать в педагогический вуз, по его мнению, необходимо дополнительно тестировать, чтобы понять, можно ли им доверить детей.

«То, что сейчас любой абитуриент может поступить в вуз, и стать учителем, неверно. К сожалению, педагогами чаще становятся не те, кому интересно учить школьников, а те, кому не хватило баллов поступить на другой факультет. Раньше, во времена СССР абитуриенты четко знали, кем хотят стать, так как еще в школе с детьми велась профориентационная работа. Иногда в педагогический вуз поступали только с третьей-четвертой попытки, зато такая система поступления отметала случайных людей в системе образования»,- сказал он.

По словам Н.Исрафилова, при нынешней централизованной системе поступления, такой индивидуальный подход невозможен, что говорит о том, что надо что-то менять. В стратегии об образовании, как говорит эксперт, говорится о необходимости повышения престижа профессии учителя, который, к сожалению, заметно упал.

Председатель Союза независимых учителей Азербайджана Малахат Муршудлу отметила #, что почему-то именно к педагогам в нашей стране предъявляют многочисленные требования. По отношению к представителям других профессий такое не наблюдается.

«Конечно, это можно объяснить тем, что они работают с детьми, но все равно такое отношение не совсем верно. Я не против тестирования, диагностики, какого-то оценивания, в том числе и психического здоровья. Но тогда надо применять это по отношению к людям всех профессий, которые так или иначе связаны с общением с людьми»,- заявила она.

По словам М.Муршудлу, педагоги раз в год проходят медобследование и теоретически добавить к нему психологическое обследование не составит большого труда, но только если они будут проводиться профессионалами на должном уровне. В противном случае оно не имеют смысла.

«Но, по моему убеждению, проверять всех учителей нецелесообразно. Если на педагога поступили жалобы, скажем, о том, что он кричал на ученика, у него конфликты с учащимися, их родителями, или по нему просто видно, что он раздражителен, что у него сдают нервы, то он должен проходить проверку состояния психического здоровья. То есть, тут нужен избирательный подход»,- говорит эксперт.

Раньше, по словам М.Муршудлу, при поступлении в вуз в СССР вместе с аттестатом требовали справку о здоровье. Однако она уверена в том, что нет смысла проверять здоровье, в том числе психическое у 17-18-летних. В этом возрасте в основном все здоровы, и эта проверка превратится в простую формальность. Допустим, при поступлении выяснится, что кандидат в учителя здоров, но никто не знает, что с ним будет, скажем, лет в 40-50.

Многие, как отмечает эксперт, считают работу педагога нервной, и, да, это так, но каждая работа в той или иной степени нервная.

Тут многое зависит от характера человека, от его темперамента. Кто-то сангвиник, кто-то холерик, флегматик или меланхолик.

«Если одни остаются спокойны в самой сложной ситуации, то других какая-то мелочь может выбить из колеи. Люди одинаковы, что в школе, что в офисе, что на заводе. Другое дело, что среди педагогов сейчас немало тех, кто не любят свою профессию. Они,- подчеркивает М.Муршудлу,- просто не набрали баллы на другой факультет, и прошли только на педагогический. Работа учителем – не то, что им интересно, тем не менее, по окончании учебы в вузе они идут работать в школу, возможно, из-за отсутствия других вариантов. Когда человек не любит свою работу, она его раздражает, и это сказывается на его отношении к тому, что он делает».

Профессия педагога требует прежде наличие души, любящей детей, говорит она. По словам эксперта, бывает, что школьники выводят из себя педагога своим поведением, но тот должен понимать, что перед ним дети и суметь найти с ними общий язык.

«Мне всегда удавалось найти подход даже к самым проблемным ученикам. На родительских собраниях я никогда не жаловалась на школьников, даже когда на то были причины. Старалась всегда говорить только об их положительных поступках, пусть и самых незначительных. Многие учителя же стараются на родительских собраниях поругать своих учеников перед их родителями. В итоге ребенок не доверяет педагогу, начинает относиться к нему негативно. А родители не хотят посещать родительские собрания, так как им неприятно слышать что-то плохое о своем ребенке»,- сказала М.Муршудлу.