Нерадивые чиновники опаснее…кишечной палочки

1 августа 2019 года исполнительная власть города Баку сообщила об открытии общественного пляжа на территории поселка Шихово. Согласно сообщению, услуги на общественном пляже будут бесплатными. На пляжной территории установлены 60 зонтов, шесть раздевалок, необходимое количество душевых кабин, санузлов, беседки, созданы футбольная и волейбольная площадки. Здесь также установлены скамейки и гамаки, мусорные контейнеры. Общественные пляжи в ближайшее время также будут открыты на территории поселков Пиршаги и Бузовна.

8 июля 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Внимание: кишечная палочка». В статье были опубликованы результаты мониторинга, проведенного Республиканским центром гигиены и эпидемиологии. По словам заведующего отделом центра Зияддина Кязимова, в морской воде пляжей Тюркан, Говсан, Шихово, Сахиль и Сумгаита обнаружена кишечная палочка, и купаться на этих пляжах опасно для здоровья.

Как объяснить открытие общественного пляжа на Шихово? Неужели вода очистилась, и кишечной палочки нет? Мы обратились за комментарием к тому же Зияддину Кязимову. «Я не знаю. Обратитесь с этим вопросом к инфекционистам», — посоветовал он.

По словам главного инфекциониста Азербайджана Джалала Исаева, кишечные палочки могут быть уничтожены в соленой морской воде. «Но для этого необходимо прекратить слив канализационной воды в море», — сказал главный инфекционист страны.

О том, что во многих бакинских прибрежных поселках отсутствуют очистительные сооружения и поэтому сточные воды сливаются прямо в море, # говорил пресс-секретарь ОАО «Azеrsu» Анар Джабраиллы. По словам пресс-секретаря, структура подготовила предложения по решению этой проблемы и направила их в Кабмин, но ответа пока нет. Из его ответа ясно, что очистительных сооружений пока нет, и слив сточных вод в море продолжается.

Но в нас еще теплилась надежда: может быть министерство экологии и природных ресурсов провело повторный мониторинг морской воды на пляжах, и выяснилось, что кишечная палочка чудесным образом испарилась.

Как заявил # начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов, мониторинг морской воды на всех пляжах на предмет обнаружения кишечной палочки, вирусов будет проведен на следующей неделе. «Будет также проведен микробиологический анализ морской воды», — сказал # начальник Управления комплексного экологического мониторинга.

Почему же Исполнительная власть города Баку открыла общественный пляж на Шихово, не дожидаясь результатов нового мониторинга?

«Нам сказали, что нужно действовать оперативно», — заявил старший консультант Департамента торговли и потребительских услуг Исполнительной власти города Баку Байрам Гасанов.

Вот так нерадивые чиновники могут испортить любое даже самое доброе начинание. Для них главное действовать «оперативно», то есть быстренько отчитаться верхам, что поручение выполнено…