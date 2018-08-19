Непогода в Индии унесла жизни 33 человек

В результате непогоды в Индии число погибших в штате Керала по состоянию на воскресенье, 19 августа, выросло до 357 человек. В частности, за последние сутки погибли 33 человека.

Отмечено, что ливни в Индии продолжаются с 29 мая и по состоянию на воскресенье жертвами стали уже 357 человек. Сейчас спасательная операция продолжается.

Также сообщается, что из-за непогоды в Индии эвакуированы около 353 тысяч человек. Для эвакуированных обустроены более 300 тыс. лагерей.

Кроме того, в результате ливней в Индии разрушены дороги и 134 моста. Потери от разрушения инфраструктуры оцениваются в 3 млрд долларов.

Напомним, по состоянию на 17 августа сообщалось о 324 жертвах ливня в штате Керала на юге Индии. Более 200 тыс. человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи. Правительство призвало людей не игнорировать распоряжение об эвакуации. Учитывая прогнозы, в регионе закрыли аэропорт до 26 августа.

В некоторых регионах Индии в связи с проливными дождями был введен режим чрезвычайной ситуации.

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