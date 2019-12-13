Неплохой выход из тупика

В последние дни в фокусе внимания региональных СМИ вновь оказалась тема горного монастырского комплекса Давид Гареджи. Напомним, это исторические средневековые пещерные помещения внутри горы и строения на ее поверхности, которые представляют собой единую систему, но оказались поделены между двумя республиками, когда советская власть устанавливала границы между Азербайджаном и Грузией. Именно в этих границах два наших государства были признаны международным сообществом после распада СССР, так что с этим вопросов быть не может.

Относительно исторической принадлежности этого комплекса у обеих стран есть свои обоснования и доводы, достойные внимания.

Именно это место довольно протяженной азербайджано-грузинской границы по сей день остается камнем преткновения на пути к полной делимитации наших рубежей. Это притом, что аж с 1996 года действует межправительственная двусторонняя госкомиссия по урегулированию этой ситуации. Действует, но результатов не видно. И о своих действиях предпочитает не распространяться.

И вот недавно группа грузинских общественных деятелей выдвинула интересную инициативу — объявить Давид Гареджи трансграничной охраняемой территорией. В частности, как передает JamNews, член Высшего совета юстиции, гражданская активистка Ана Долидзе обратилась к правительству Грузии с инициативой объявить Давид Гареджи охраняемой территорией, чтобы он стал памятником наследия в международных масштабах. Она также представила «План Гареджи» — документ на 200 страницах, который был составлен учеными в 2006 году при финансировании Фонда глобального развития и Всемирного банка. Долидзе призывает правительство посмотреть документ и начать работать над этим вопросом.

Но прежде правительства свое заключение решила выдать Грузинская Православная Церковь (ГПЦ), которой принадлежат все православные храмы на территории этой страны. «Найти выход из сложившегося положения хотят все. Создание трансграничной территории в этой географической зоне могло быть положительно оценено, если бы вопрос, кому принадлежит эта территория, был бы исторически, культурно, юридически и картографически туманным. Но такой проблемы нет с монастырями Удабно и Чичхитури. Поэтому такое предложение будет фактически игнорировать существующие документы и поставит под вопрос принадлежность этой территории Грузии.

Поэтому грузинская церковь не сможет поддержать выдвинутую инициативу», — говорится в заявлении патриархии.

Другими словами, ГПЦ ничтоже сумняшеся объявляет весь храмовый комплекс именно грузинским, находящимся на территории Грузии. Хотя действующие границы говорят, что это не так. Кстати, упомянутые в заявлении ГПЦ монастыри Удабно и Чичхитури, расположены как раз по нашу сторону границы.

Церковь в Грузии действительно имеет большой авторитет в обществе, однако на практике вопросы определения границ в ее юрисдикцию не входят. И слава Богу, поскольку столь топорная позиция в этом деликатном вопросе просто неприемлема и способна привести к весьма неприятным последствиям.

В середине нулевых тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили увидел путь решения проблемы в размене территорий, предложив Азербайджану самому определить подходящие места близ границ и получить их взамен отказа от части Давид Гареджи. Но Баку на это не пошел. И, помимо исторических резонов, в объяснение приводились еще и военно-стратегические причины. Дело в том, что гора, на которой расположен комплекс, предоставляет очень хорошие возможности для дальнего осмотра всех прилегающих к ней территорий. А там и до Армении не так уж и далеко.

И вот тут, в подтверждение дружественного характера отношений наших государств, Азербайджан вполне мог бы пойти навстречу предложению грузинских экспертов о создании в этой зоне так называемой трансграничной территории, которую совместно использовали бы и охраняли Грузия и Азербайджан. А в соответствующем межгосударственном договоре можно было бы четко прописать, что пользоваться трансграничной зоной в интересах своих стран имеют полное право погранслужбы и Грузии, и Азербайджана. Таким образом, будет положен конец спорам о принадлежности храмового комплекса, а наша страна сохранит за собой возможность использования стратегических высот.

И, помимо прочего, такой поступок Азербайджана и Грузии будет выглядеть примером практического добрососедства в глазах всего мира. В общем, предложение стоящее, достойное как минимум рассмотрения межправительственной комиссией по делимитации границ.