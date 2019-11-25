Непал хочет получить статус полноценного члена ШОС

Непал хотел бы стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы активно участвуем в работе таких организаций, как ШОС, где с 2015 года имеем статус диалогового партнера, — сказал он. — Мы, конечно, хотели бы получить статус полноправного члена, для чего нам потребуется помощь государств-основателей, в том числе и России».

Министр подчеркнул, что в основе внешней политики Непала лежит исключительно мирная философия. «Мы убеждены, что любые противоречия необходимо урегулировать путем диалога и взаимоуважения, именно поэтому участие в ШОС важно для нас», — отметил Гьявали.

По его словам, участие Непала в работе ШОС — это «возможность наладить сотрудничество с ассоциациями, интеграционными объединениями за пределами региона, установить большую стабильность и обеспечить экономический рост».

«Это своего рода продолжение нашей внешней политики за пределами региона, это возможность поделиться нашим, в чем-то уникальным, региональным видением и мировоззрением и научиться чему-то у стран-партнеров, у стран вроде России, Индии, Китая и многих других. — продолжил глава МИД Непала. — Таким образом, спектр наших международных отношений становится богаче, и в этом главная сила такого механизма».