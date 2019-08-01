Неосуществимыми назвал любые попытки США помешать развитию Китая Ван И

Любые попытки Соединенных Штатов помешать развитию Китая не могут быть осуществлены. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, сообщает ТАСС.

«Китай и США должны справедливо относиться к взаимным намерениям. Попытки мешать развитию Китая несправедливы и не могут быть осуществлены», — сказал Ван И, его слова приводит сайт МИД КНР.

«КНР тоже имеет право на развитие. Развитие Китая — это путь мирного развития, с мощной внутренней силой, его невозможно остановить», — подчеркнул он.

По словам главы китайского МИД, «КНР и США должны использовать механизм диалога на высоком уровне, укреплять консультации в различных областях и воплощать в реальность видение лидеров двух стран о том, что Китай и Соединенные Штаты могут быть партнерами».

| 2019-08-01T16:32:16+00:00 1 августа 2019, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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