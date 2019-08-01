Неосуществимыми назвал любые попытки США помешать развитию Китая Ван И

Любые попытки Соединенных Штатов помешать развитию Китая не могут быть осуществлены. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео на полях министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, сообщает ТАСС.

«Китай и США должны справедливо относиться к взаимным намерениям. Попытки мешать развитию Китая несправедливы и не могут быть осуществлены», — сказал Ван И, его слова приводит сайт МИД КНР.

«КНР тоже имеет право на развитие. Развитие Китая — это путь мирного развития, с мощной внутренней силой, его невозможно остановить», — подчеркнул он.

По словам главы китайского МИД, «КНР и США должны использовать механизм диалога на высоком уровне, укреплять консультации в различных областях и воплощать в реальность видение лидеров двух стран о том, что Китай и Соединенные Штаты могут быть партнерами».