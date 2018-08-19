Неонацисты отказались от марша в Шпандау в честь сподвижника Гитлера

Неонацисты отказались в субботу, 18 августа, от запланированного марша в административном округе Берлина — Шпандау — в память о сподвижнике Адольфа Гитлера, Рудольфе Гессе. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel Online со ссылкой на полицию.

Причиной послужило проведение антифашистами многочисленной акции в том же районе. По данным организаторов мероприятия, «Берлинского союза против правых» («Berliner Bündnis gegen Rechts»), около двух тыс. человек собрались там на «праздник в поддержку демократии».

Многие принесли с собой воздушные шарики с надписями: «Нацистам — нет места». Пенсионеры вышли с транспарантами: «Бабушки — против правых», «В Шпандау нацистов не будет».

После отмены марша в Шпандау неонацисты сообщили, что присоединятся к своим сторонникам в другом берлинском районе — Фридрихсхайне, на востоке столицы. Там правоэкстремисты аннонсировали еще одну акцию по случаю 31-й годовщины смерти Рудольфа Гесса. Заявка на ее проведение была составлена таким образом, что у немецких властей не нашлось законных оснований для ее запрета.

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