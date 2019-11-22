Неофициальная безработица превышает официальную в разы

По информации Государственного комитета по статистике, на 1 ноября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность экономически активного населения увеличилась на 1,11% и составила 5 196,9 тыс. человек. Численность занятого населения увеличилась на 1,18% и сейчас таковых 4 945,1.

Что касается безработных, то на 1 ноября 2019 года в органах службы занятости зарегистрировано 78,7 тыс. человек, 36,1% которых женщины. Средняя сумма страховых выплат по безработице составила 286,5 манатов.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что обратившихся в службы занятости гораздо меньше тех, кто нуждаются в работе, а таковых минимум 250 тысяч. Почему так мало обращаются? Прежде всего, из-за юридической неграмотности.

«Если выйти на улицы столицы днем, то всегда можно увидеть большое количество народа, а ведь это рабочее время. 50% этих людей — безработные. В Европе в рабочее время города вымирают, так как большинство трудится. Среди тех, кто нуждаются в работе, есть и люди с высшим образованием, а иногда и не с одним. Например, где найти работу инженерам, если предприятий крайне мало, хотя с другой стороны, если человек работает над собой, он рано или поздно найдет подходящий вариант»,– считает он.

Среди безработных, по мнению Н.Агаева, практически нет врачей и переводчиков. Им легче трудоустроиться. В зоне риска люди от 23 до 60 лет, но самая уязвимая группа – пятьдесят плюс.

По его словам, у нас много говорят о программе самозанятости, но самозанятых менее 10 тысяч, а это скромная цифра в масштабах страны. Надо создавать рабочие места, прежде всего для молодежи. Но сейчас создание одного рабочего места обходится в 25 тысяч долларов, что слишком дорого. Необходимо их удешевление и чтобы каждый работник создавал добавочную стоимость. Кроме того, как считает Н.Агаев, надо провести анализ работы вузов на предмет того, сколько студентов по окончании находит себе работу.

«Учитывая масштабы и безработицы, и нелегальной занятости, наше государство теряет порядка 8 миллиардов манатов в год. С этим нужно что-то делать. Когда ошибается токарь — ругают токаря, когда чиновники, то ругают государство. Если так пойдет и дальше, мы можем превратиться во вторую Грузию или Боливию. Не стоит забывать о том, что безработный человек опасен, ведь экономические требования рано или поздно превращаются в политические»,– говорит эксперт.

В Китае, по его словам, строят города, рассчитанные на миллионное население, которые пока пустуют. Но они когда-нибудь будут заселены, а строительство толкает экономику этой страны вперед. В Азербайджане же за 30 лет не было построено ни одного города.

«У нас пошли другим путем и просто поменяли статус некоторых населенных пунктов. Так, Хырдалан неожиданно стал городом, и там увеличили чиновничий штат. Нужно построить город на 100-200 тысяч человек, ведь население продолжит расти. Эта масштабная стройка,– говорит Н.Агаев,– создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию рынка стройматериалов, водных коммуникаций и т.д. Все это благоприятно скажется на экономике страны».

Глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов отметил #, что многие из ищущих работу не стоят на учете в службе занятости. Так что цифры, приведенные Госкомстатом верные, в них нет какого-то обмана, но они не отражают реальную ситуацию с безработицей.

«В стране есть у нас занятые, которые на деле не занятые, или занятые сезонно. Некоторых отправляют в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия работы, но они продолжают считаться работающими. Те, кто получили или приобрели земельные участки, тоже считаются занятыми, а ведь наличие земли не говорит, что у человека хватит денег на жизнь. Закон «О занятости» имеет недоработки. Методика вычисления неверная»,– поделился он.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что безработных в стране минимум раза в три больше, чем в официальной статистике. Не все регистрируются, то ли по незнанию, то ли из-за бюрократических препонов.

«К тому же, если безработный три раза отказывается от любой предложенной работы, его лишают пособия, что, конечно, несправедливо. Человеку должны предлагать работу, соответствующую его квалификации, а если таковой нет, то посылать на курсы переквалификации»,– сказал он #.

По его словам, женщины, особенно в регионах, мало представлены в трудовом процессе, как бы в стране не говорили о развитии женской занятости и предпринимательства.

«Что касается экономического бремени безработицы, то оно, скорее, на плечах налогоплательщиков, чем государства. Работник и работодатель отчисляют по 0,5 % в Государственный фонд социальной защиты. Кстати, определенный процент стоящих на учете по безработице может быть неформально занят»,–считает он.

В стране нет никакого действующего механизма по борьбе с безработицей, добавил Дж.Исмаилов. И ничего нельзя будет сделать, пока работодатель не будет неукоснительно следовать букве закона.

«У нас есть Конфедерация работодателей и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, почему они не занимаются этим вопросом?

Официально сообщают, что в стране за последнее время было открыто миллион рабочих мест. Что это за места? Нужно,– говорит вице-президент «Хидмет-иш»,– создавать крупные заводы и фабрики, и требовать от работодателей увеличения рабочих мест, стимулируя их льготами».