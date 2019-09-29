Необыкновенное чудо

Тем, кто вырос и сформировался еще в годы советской власти, нет нужды объяснять, кто такой Марк Захаров, и что он значит для любого человека, ценившего в тех условиях самые светлые стороны этой жизни. Даже со сменой эпох он нисколько не утратил этого своего значения, заслуженного звания морального авторитета для миллионов людей постсоветского пространства.

А сегодня его не стало.

Великий режиссер современности, без каких-либо преувеличений — в планетарном масштабе. Выдающийся мастер, признанный гений сразу в двух ипостасях этой профессии – и в кино, и в театре. Такого уровня деятелей культуры никогда в жизни не бывает много, и потому они так дороги сердцу каждого, кто хоть немного способен ценить искреннее слово, поданное к тому же ярко, весело и талантливо. Это было, можно сказать, жизненное кредо Марка Анатольевича. Далеко не всем привелось видеть постановки его знаменитого московского театра «Ленком», но фильмы Захарова, начиная с 70-х годов, неизменно обретали статус культовых, а цитаты его киногероев, впервые прозвучав в ту пору, и по сей день живут в виде ярких крылатых фраз. Это, видимо, и есть то самое признание благодарного зрителя, о котором сотни и тысячи других действующих режиссеров по всему миру могут только мечтать.

Кинематографом Марк Захаров увлекся в определенный период жизни, и, не останавливая работу в театре, с 1976-го по 1984 год снял семь выдающихся картин — «12 стульев» с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», и т. д.

Кроме того, Захаров выступил сценаристом известных фильмов «Земля Санникова» и «Звезда пленительного счастья», а для «Белого солнца пустыни» Владимира Мотыля сочинил письма красноармейца Сухова.

Режиссер говорил, что его самая большая гордость — актерская команда, которую он смог собрать вокруг себя. В «Ленкоме» служила целая плеяда настоящих артистов — Евгений Леонов, Олег Янковский, Александр Абдулов, Леонид Броневой, Николай Караченцов. Они же играли главные роли в фильмах Захарова.

А вспомнить первую в СССР, открыто поставленную на сцене столичного театра рок-оперу «Юнона и Авось»? Захарова трудно было отнести к андеграундной рок-н-ролльной или хиппи-тусовке тех лет, однако именно он, невзирая на все противодействие околотеатрального коммунистического чиновничества, первым сумел воплотить этот формат в Стране Советов. Этот легендарный мюзикл увидел и бродвейскую, и парижскую сцену, а в самом «Ленкоме» идет до сих пор, выдержав тысячу с лишним представлений.

Интересно и происхождение великого мастера. Оба деда Марка Захарова были царскими офицерами. Дед по отцу погиб в Первую Мировую, дед по матери воевал за Колчака и эмигрировал в Австралию. Отец будущего режиссера учился в кадетском корпусе в Воронеже, пошел служить к красным, дожил до преклонных лет, но терпел мытарства: его то «вычищали» из армии, то принимали вновь, дважды ссылали как социально чуждого, запрещали жить в Москве.

Марк Анатольевич лучше нас знал и чувствовал, что такое театр и кино в жизни народа. И, конечно, для многих он был эталоном совести.

Марк Захаров прожил счастливую жизнь. Он задолго до старости обрел настоящую славу (хотя в силу природной скромности и самоиронии никогда не позволял себе пошлости открыто наслаждаться ею), он всюду мог встретить счастливые глаза людей, полные признательности и благодарности ему за то, что он делал, за его повседневную работу. И за все это ему низкий поклон.