Необходимо ли создание новых государственных убежищ?

«Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей выдвинул предложение о том, чтобы в Азербайджане функционировали государственные убежища», — заявил 19 апреля 2019 года заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров. По его словам, создание убежищ необходимо в нынешнее время: «Основная цель создания государственных убежищ заключается в том, чтобы оказать гражданам, подвергшимся насилию или попавшим в убежища по различным причинам, высококачественные услуги. Это одна из актуальных проблем в Азербайджане. Детей, подвергающихся насилию дома, в школе или в иных местах, следует размещать в убежища, в которых безопасные и качественные услуги будут соответствовать требуемым показателям. В связи с этим имеется необходимость в убежищах, финансируемых из госбюджета. Это убежище должно превратиться в безопасный дом для всех подвергшихся насилию независимо от пола, возраста. Государственные убежища могут осуществлять деятельность согласно международным стандартам при местных исполнительных властях или других госструктурах», — заявил Эльгюн Сафаров.

Сегодня убежища для жертв бытового насилия есть во всех странах Европы. И почти все созданы неправительственными организациями на гранты, выделенные государством или международными организациями.

В Германии действуют приюты Frauenhaus, которые оказывают первичную помощь женщинам, ставшим жертвами бытового насилия. Эти приюты создаются различными НПО и финансируются государством. Детей в Германии, ставших жертвами домашнего насилия, помещают в так называемые детские коммуны.

Управление этими коммунами осуществляются различными НПО и также финансируются государством.

В Эстонии действуют специальные приюты для жертв домашнего насилия.

Такие приюты действуют в каждом уезде Эстонии. Приюты предоставляют женщинам безопасное размещение, консультирование по поводу происшествия, при необходимости психологическую помощь или сеансы психотерапии, а также юридическую консультацию и помощь детям, находящимся вместе с жертвой. (ee.sputniknews.ru/society/20170425/5510217/V-Jestonii-prijuty-dlja-zhertv-nasilija-poluchat-dopolnitelnye-dengi.html)

В Белоруссии первое убежище для жертв насилия было создано в 2002 году общественной организацией «Радислава». Финансирование этого убежища осуществляется государством.

Как сообщила # руководитель Союза детей Камаля Агазаде, в Азербайджане убежища действуют как при неправительственных организациях, так и при государственных структурах.

«При МВД при главном управлении по борьбе с торговлей людьми действует убежище, в котором размещают жертв траффикинга. А жертв бытового насилия в нашей стране размещают в убежища, которые действуют при Союзе детей и неправительственной организации «Чистый мир»», — сказала Камаля Агазаде.

22 июня 2010 года Милли Меджлисом Азербайджана был принят Закон «О предотвращении бытового насилия». Данный закон предусматривает обеспечение временным убежищем жертв бытового насилия.

Почему Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей вспомнил о создании этих убежищ через 9 лет после принятия этого закона?

«Созданием убежищ для жертв бытового насилия занимаемся не мы, а Министерство труда и социальной защиты населения. Мы лишь высказали свое пожелание», — сообщили нам сотрудники пресс- службы.

По словам пресс- секретаря Минтруда Фазиля Талыблы, в соответствии с поручением главы государства в стране созданы социальные убежища для граждан, которые нуждаются в социальных услугах. «В 2016 году в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку Государственным фондом социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения было сдано в эксплуатацию социальное убежище для лиц свыше 18 лет и тех, кто не достиг совершеннолетия. В это социальное убежище также принимаются жертвы бытового насилия. Одновременно в соответствии с утвержденным президентом законом «О предотвращении бытового насилия» Комиссией по аккредитации в прошлом году было аккредитовано 10 негосударственных центров помощи. Эти центры занимаются оказанием социальной помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия. Часть этих центров также является социальным убежищем. К таковым относится убежище для женщин и детей при Общественном объединении поддержки женщин «Чистый мир». Размещенное в Сумгаите общественное объединение «Поддержка женских инициатив и решения социальных проблем» оказывает помощь по реабилитации детей, пострадавших от бытового насилия», — заявил # Фазиль Талыблы.

По мнению руководителя неправительственной организации «Чистый мир» Мехрибан Зейналовой, в создании государственных убежищ для жертв бытового насилия нет необходимости.

«Во всем мире созданием убежищ занимаются исключительно неправительственные организации», — сказала она.

Мехрибан Зейналова считает, что вместо того, чтобы тратить деньги на создание новых убежищ, нужно помогать развитию уже действующих: «В этих убежищах достаточно кадров, которые имеют огромный опыт работы с жертвами насилия. Да, и закон «О предотвращении бытового населения» предусматривает тесное сотрудничество с неправительственными организациями». Отвечая на вопрос о государственном финансировании, руководитель НПО заявила:

«Мы прошли аккредитацию в Министерстве труда и социальной защиты населения. Но никакой финансовой помощи от министерства мы не получали».