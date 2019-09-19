Необдуманное предложение

Иной раз азербайджанские депутаты озвучивают настолько «смелые» законодательные предложения, что прямо диву даешься. А в голове тут же вспыхивает и долго еще крутится только одна тревожная мысль: «Господи, лишь бы и на этот раз пронесло, лишь бы власть предержащие не приняли вдруг эту ересь всерьез и не воплотили в жизнь».

А по-другому в нашей стране, к сожалению, пока не получается – скажем, теоретически можно зарубить любую глупую инициативу прямо на корню простым голосованием большинства здравомыслящих меджлисменов, но мало кто на такое решится, потому что всем известно — парламент Азербайджана абсолютно зависим от первых лиц в исполнительной власти, и лучше поперек них свое мнение не высказывать.

В этот раз один депутат предложил вдруг взять под контроль интернет. «Интернет — это отдельная сеть, которую мы не можем контролировать законами. Вредоносная информация с просторов интернета нарушает психику детей, прививает им вредные привычки. Информационная свобода и свобода слова должны существовать, но нужен механизм контроля над ними». Такое заявление на заседании комитета Милли Меджлиса по культуре озвучил его председатель Рафаэль Гусейнов.

С одной стороны он вроде бы признает, что общество может получать большую пользу от интернета, но — «с другой стороны, имеется и опасность. Следует задуматься над этим. Я не говорю о жестком контроле. Но нужно внедрить такие механизмы контроля, чтобы от этого вреда оградить хотя бы детей».

Формулировки весьма расплывчатые, чтобы понять, что именно имеет в виду парламентарий, какие такие «механизмы»? Есть ли они вообще в сегодняшнем мире, и как они могут применяться? Ведь, прежде всего, каждого ребенка нужно будет ограничить доступом только к каким-то определенным гаджетам, на которых будут установлены такие инструменты. Но возможно ли такое даже чисто технически?

Похоже, инициативный депутат и сам слабо представляет себе, как это все должно выглядеть и работать в повседневной жизни, потому «Зеркало» и обратилось за комментарием к эсперту. В этой роли выступил московский инженер-связист, IT-специалист Андрей Кубатин. По его словам, предложение азербайджанского депутата со стороны выглядит «как голый популизм».

— Я пока не вижу механизмов 100%-ной идентификации массового пользователя. Если для смартфонов уже есть доступ по отпечаткам пальцев, то подобного механизма нет для ПК (персональных компьютеров). Со стороны провайдера интернет-услуг понять со 100%-ной уверенностью, кто сейчас делает запрос, невозможно.

Единственный способ, который еще как-то может работать в целях ограничения доступа к информационным ресурсам широкого доступа, это повторная идентификация. То есть, пользователь должен подтвердить, что он — это он. Введя, скажем, код, присланный по СМС.

Сейчас в Соединенных Штатах, да и, пожалуй, везде, мечтают контролировать все и всех. Но пока я еще не слышал, чтобы это удалось где-либо в масштабах страны. И еще, это очень серьезное ограничение свободы.

А имеющиеся достижения в этой сфере общеизвестны. Все с ними сталкивались. Например, при доступе в личный кабинет в банке. Все эти алгоритмы масштабируются. Есть аппаратные способы идентификации, а есть, скажем условно, программные. На уровне аппаратных — зрачок глаза, отпечаток пальца — это есть и развивается сейчас.

Но, возвращаясь к теме затронутой депутатом, я хотел бы ответить тут еще не как IT-специалист, а как отец 15-летнего сына. У него до определенного возраста был стойкий иммунитет на матерную брань. Хотя мат сейчас можно слышать везде. Он как бы пропускал эти слова мимо ушей… И лично у меня пока нет никаких опасений, что в интернете он заинтересуется какой-либо плохой информацией. Просто, все зависит от воспитания, от самих родителей. Дети во всем берут пример со старших, и учатся у них. Поэтому лучший способ оградить детей от вредной информации — работа с родителями. Точнее, над их уровнем культуры, — заключил А.Кубатин.