Нэнси Пелоси пригласила Дональда Трампа дать показания

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила президента Дональда Трампа дать показания в рамках расследования по вопросу об импичменте.

Защищаясь от обвинений республиканцев, которые называют инициированный демократами процесс предвзятым, Пелоси сказала, что Трамп может прийти на слушания или ответить на вопросы в письменном виде.

«Если у него есть информация, которая носит оправдывающий характер, то есть снимает вину, мы бы очень хотели ее получить», – сказала Пелоси в воскресном интервью каналу CBS. Она добавила, что президент «мог бы явиться непосредственно в комитет и выступить, рассказав всю правду, которую хочет, если захочет».

Трамп в понедельник ответил на предложение Пелоси в «Твиттере»: «Хотя я не сделал ничего плохого и не хочу придавать убедительности этому фарсу без соблюдения должных процедур, мне нравится эта идея и я всерьез ее рассмотрю, чтобы Конгресс снова сосредоточился на своей работе».

| 2019-11-18T23:35:23+00:00 19 ноября 2019, 04:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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