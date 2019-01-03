Нэнси Пелоси избрали спикером палаты представителей США

Нэнси Пелоси избрали в качестве спикера палаты представителей конгресса США на 2019-2020 годы.
Большинство конгрессменов высказались в поддержку ее кандидатуры.
Демократы, выиграв десятки мест в палате представителей на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, получили над ней контроль впервые с 2011 года.
Пелоси 78 лет. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 году была первой женщиной — спикером палаты представителей. После проигрыша демократов на промежуточных выборах 2010 года вновь стала лидером парламентского меньшинства.
После того, как демократы завоевали большинство на промежуточных выборах 6 ноября 2018 года, Пелоси заявила о намерении вновь баллотироваться на пост спикера. По ее словам, она пользуется всеобщей поддержкой демократов.
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| 2019-01-03T23:21:31+00:00 4 января 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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