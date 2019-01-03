Нэнси Пелоси избрали спикером палаты представителей США

Демократы, выиграв десятки мест в палате представителей на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, получили над ней контроль впервые с 2011 года.

Пелоси 78 лет. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 году была первой женщиной — спикером палаты представителей. После проигрыша демократов на промежуточных выборах 2010 года вновь стала лидером парламентского меньшинства.