Ненефтяной экспорт: каковы реальные результаты?

Последние годы дифирамбы ненефтяному экспорту стали песней песен о проходящих в стране экономических реформах. Логика в этом есть. Ведь, по сути, объемы экспорта продукции не нефти и есть самое прямое доказательство результатов диверсификации. Но имеется ли положительная динамика в сфере экспорта ненефтяной продукции?

Наше небольшое исследование показало, что объемы ненефтяного экспорта в минувшем году сократились с 2014 года. Так, в преддверии экономических реформ, направленных в поддержку ненефтяного сектора, экспорт неуглеводородной продукции из страны составил 1 млрд. 709 млн. манатов, тогда как по состоянию на конец минувшего года этот показатель заявлен на уровне 1 млрд. 600 млн. долларов.

Словом, с начала реформ, проходящих под лозунгом развития ненефтяного сектора и экспорта продукции не нефти, прошло три года, а потому считаем нелишним приглядеться к цифрам. Примечательно, что заявления относительно показателей в этом направлении традиционно сопровождаются неким ростом. Скажем, объемы ненефтяного экспорта из Азербайджана в минувшем году составили 1,6 млрд долларов и это, по сводкам местных информационных агентств, на 9,8% больше показателя годом раньше.

При этом сообщается, что в 2017г Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 27% — до 1,5 млрд. долларов. Таким образом, цена вопроса, а именно годовая разница в объемах экспорта составила 100 млн. долларов. Примечательно, что, несмотря на космические процентные параметры роста, доля ненефтяного экспорта составила по итогам позапрошлого года 7,7% всего экспорта на общую сумму 20,8 млрд. манатов. Мизер, не правда ли? Зато, какой резонанс!

А теперь посмотрим на показатели 2016 года, чтобы понять суть динамики заоблочного роста 2017 года. Все дело в том, что объемы ненефтяного экспорта из Азербайджана в 2016 году сократились по сравнению с показателем 2015 года на 16,4% — до 1 млрд 237,1 млн. долларов. Получается, что сравнительно высокий рост объясняется не менее серьезным спадом предыдущего года.

Что касается сравнительных данных 2014 — 2015 гг, здесь начинается самое интересное. По информации иных местных СМИ со ссылкой на Госкомстат, в 2015 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана увеличился по сравнению с показателем 2014 года на 2,7% — до 1 млрд 581,2 млн долларов. Однако по свидетельству экономистов, ссылающихся на ту же официальную статистику, ненефтяной экспорт в 2014 году был на уровне 1 млрд. 800 млн. манатов.

Таблица Госкомстат:

Из приведенной официальной статистики видно, что объемы экспорта неуглеводородных отраслей нашей экономики за годы реформ не дотянули до уровня 2014 года. Начиная с 2015 года, показатели колеблются в пределах 1,5 — 1,6 млн. долларов. Как быть? Дифирамбам о развитии ненефтяного сектора и экспорта продукции его отраслей хотелось бы верить, однако цифры рисуют свою картину. Кстати, в этом году чиновники и СМИ вновь протрубили о растущих пропорциях ненефтяного экспорта. Показатель первого квартала превысил отчетный период прошлого года на 16,5%, сообщается со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Процентные признаки впечатляют, ну а в сумме речь о 415 млн. долларов, где большая часть (38,4 млн. долларов) приходится на выручку от экспорта электроэнергии.