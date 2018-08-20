Немецкой журналистке Месале Толу позволили покинуть Турцию

Обвиненная официальной Анкарой в террористической деятельности немецкая журналистка Месале Толу получила возможность выехать из Турции. В понедельник, 20 августа, сообщество поддержки «Свобода Месале Толу» сообщило, что запрет на выезд из страны снят с журналистки. При этом сам процесс против нее по обвинению в поддержке деятельности левоэкстремистской «Марксистско-ленинской коммунистической партии» будет продолжен в октябре. Муж Толу, Суат Джорлу, который также проходит обвиняемым, должен остаться в Турции, так как аналогичный запрет в его отношении пока действует.

Случай 22-летней Толу, наряду с другими аналогичными делами, серьезно осложнил отношения между ФРГ и Турцией. Еще в апреле 2018 года суд в Стамбуле решил оставить в силе запрет на выезд в отношении Толу. Журналистка была выпущена из тюрьмы, где провела семь месяцев в КПЗ, в середине декабря 2017 года.

По официальным данным, в Турции «по политическим мотивам» в тюрьмах находятся семь немцев. Среди них — 73-летний Энвер Алтайли, который сидит в одиночной камере уже год, не будучи официально в чем-либо обвиненным. В конце июля на юге Турции был арестован гражданин Германии Деннис Э., которого заподозрили в пропаганде через соцсети деятельности Рабочей партии Курдистана, которая находится в террористических списках ЕС, США и Турции.

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