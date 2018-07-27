Немецким пивоварам не хватает бутылок

Пиво — любимый напиток в Германии, и из-за жары спрос на него постоянно растет. Казалось бы, это должно приносить хорошие доходы производителям, но немецкие пивовары не успевают удовлетворять спрос на пенный золотистый напиток. Проблема заключается в нехватке бутылок многоразового использования и ящиков для их хранения и транспортировки. Пива — много, тары — мало.

В Германии при покупке пива нужно заплатить депозит от 8 до 25 центов за бутылку. Его возвращают при сдаче использованной емкости. После этого тару возвращают пивоварам, чтобы те могли ее повторно использовать. Однако из-за жары спрос на пиво опережает темп возврата бутылок, и производство задерживается.

Наиболее предприимчивые пивовары призывают немцев в соцсетях побыстрее сдавать бутылки перед отпуском, обещая к их возвращению наполнить их любимым напитком, сообщает Euronews .