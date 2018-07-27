Немецким пивоварам не хватает бутылок

Пиво — любимый напиток в Германии, и из-за жары спрос на него постоянно растет. Казалось бы, это должно приносить хорошие доходы производителям, но немецкие пивовары не успевают удовлетворять спрос на пенный золотистый напиток. Проблема заключается в нехватке бутылок многоразового использования и ящиков для их хранения и транспортировки. Пива — много, тары — мало.

В Германии при покупке пива нужно заплатить депозит от 8 до 25 центов за бутылку. Его возвращают при сдаче использованной емкости. После этого тару возвращают пивоварам, чтобы те могли ее повторно использовать. Однако из-за жары спрос на пиво опережает темп возврата бутылок, и производство задерживается.

Наиболее предприимчивые пивовары призывают немцев в соцсетях побыстрее сдавать бутылки перед отпуском, обещая к их возвращению наполнить их любимым напитком, сообщает Euronews .

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| 2018-07-27T16:01:56+00:00 27 июля 2018, 17:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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