Немецкий врач высказал предположения о здоровье Меркель

Глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке после анализа видео и информации о состоянии канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал предположения о ее возможном диагнозе, сообщает МК.

Тремор, который присутствует в ходе приступов Меркель, может говорить о таких серьезных заболеваниях как болезнь Паркинсона или рассеянный склероз, рассказал врач. Однако канцер начинает дрожать только тогда, когда стоит. Ей становиться лучше, когда она начинает двигаться, заметил Янке.

Исходя из этого врач считает, что Меркель может страдать таким малораспространенным недугом как ортостатический тремор.

Данное заболевание не опасно, заметил врач. Существуют специальные лекарства, которые позволяют останавливать дрожь.

Напомним, что за последний месяц Меркель уже трижды становилось плохо на публике. Впервые это произошло во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сама канцлер позже сказала, что ее самочувствие ухудшилось от обезвоживания.

Через несколько дней после этого ситуация повторилась на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Третий приступ случился 10 июля на встрече с премьером Франции Антти Ринне. Во время дрожи Меркель шептала, что справиться.

На следующий день в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине канцлер ФРГ слушала гимн страны уже сидя

Сама Меркель отмечает, что ответственно относиться к своему здоровью (aif.ru)