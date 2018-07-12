Немецкий суд признал допустимым экстрадицию Пучдемона

Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна признал допустимым экстрадицию бывшего премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Основанием для этого может служить одна из статей обвинения — а именно, о растрате государственных средств.

По другой статье — о мятеже — выдать Пучдемона испанским властям нельзя, постановил суд. Это связано с тем, что такого состава преступления нет в уголовном кодексе ФРГ. Таким образом ходатайство прокуратуры удовлетворено лишь частично.

Экс-премьер Каталонии находится в Германии под подпиской о невыезде. Из судебного вердикта следует, что он может пока оставаться на свободе. Генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна в ближайшее время решит, санкционировать ли экстрадицию.

Пучдемона, который осенью 2017 года организовал и провел референдум о независимости Каталонии, обвиняют в нарушении испанской конституции. Он был арестован 25 марта в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, на пути из Дании в Бельгию. После почти двух недель, проведенных в тюрьме в Ноймюнстере, 55-летний политик был 6 апреля освобожден под подписку о невыезде и крупный залог.

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