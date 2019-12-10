Немецкий политик ужаснулся от слов Путина про убийство в Берлине

Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид раскритиковал президента России Владимира Путина за его слова об убитом в Берлине бывшем чеченском полевом командире Зелимхане Хангошвили. «Меня ужасает этот выбор слов», — сказал Шмид в интервью медиакомпании ARD во вторник, 10 декабря.

Путин на полях саммита в «нормандском формате» по Украине назвал Хангошвили бандитом, который сам виновен в гибели многих людей. «Даже если это был террорист, недопустимо, чтобы иностранная спецслужба совершала убийство в Германии. Существуют правовые процедуры, которых Россия должна придерживаться», — подчеркнул Шмид, возглавляющий группу депутатов СДПГ в комитете бундестага по внешней политике.

Президент России, отвечая в ночь на 10 декабря на вопрос журналиста об убийстве Хангошвили, сказал: «Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро». (Русская Служба DW)