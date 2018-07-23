Немецкий футбольный союз отклонил обвинения в расизме

После заявления футболиста Месута Озила об уходе из сборной ФРГ Немецкий футбольный союз (DFB) решительно отклонил обвинения в расизме. Союз сожалеет о решении футболиста, говорится в распространенном в понедельник, 23 июля, заявлении. «Но то, что DFB связывается с расизмом, мы… совершенно отчетливо отвергаем. DFB выступает за разнообразие и уделяет большое внимание интеграционной работе», — подчеркивается далее.

«Мы играем и живем вместе, имея различные семейные корни, религию и культуру», — отмечают далее авторы заявления. По их словам, всех игроков при этом должно объединять уважение закрепленных в конституции прав человека и защита свободы слова. Именно поэтому у многих людей появились вопросы к Озилу и еще одному игроку бундестим Илкаю Гюндогану (Ilkay Gündogan), сфотографировавшихся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении DFB.

Его авторы также отмечают, что «в прошедшие недели все стороны совершили ошибки». Однако обвинения Месута Озила являются «чрезмерными и гипертрофированными», и в его «заявлении не просматривается никакой самокритики», считают в Немецком футбольном союзе.

Накануне футболист турецкого происхождения заявил об уходе из сборной Германии по футболу. «С болью в душе и после длительных размышлений, в виду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покидает ощущение расизма и неуважения», — написал Озил в своем микроблоге в Twitter.

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