Немецкий депутат: НАТО стало своей тенью

НАТО переживает непростые времена, проходя экзистенциальный кризис, заявил депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Юрген Триттин, пишет Der Spiegel.

«Альянс теряет свою целостность», — считает депутат.

Он рассказал, что для НАТО наступили тяжелые времена и альянс стал «тенью себя». По его мнению, отрицать это ухудшение позиций НАТО нельзя. В качестве примера он привел ситуацию, когда член альянса счел угрозой для нацбезопасности легковые автомобили из Германии другого участника.

Депутат согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«На 70-м году своего существования альянс является скорее лишь тенью самого себя», — заключил Триттин.

| 2019-11-16T14:20:02+00:00 16 ноября 2019, 14:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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