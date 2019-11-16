Немецкий депутат: НАТО стало своей тенью

НАТО переживает непростые времена, проходя экзистенциальный кризис, заявил депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Юрген Триттин, пишет Der Spiegel.

«Альянс теряет свою целостность», — считает депутат.

Он рассказал, что для НАТО наступили тяжелые времена и альянс стал «тенью себя». По его мнению, отрицать это ухудшение позиций НАТО нельзя. В качестве примера он привел ситуацию, когда член альянса счел угрозой для нацбезопасности легковые автомобили из Германии другого участника.

Депутат согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

«На 70-м году своего существования альянс является скорее лишь тенью самого себя», — заключил Триттин.