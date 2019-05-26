Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Заграничные операции Вооруженных сил Германии оказывают серьезное негативное воздействие на физическое и психическое здоровье военнослужащих. Об этом пишет Bild.

Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах. Отмечается, что только за прошлый год 279 немцев вернулись из заграничных операций с психическими заболеваниями.

По информации газеты, на данный момент по этой причине не готовы служить в общей сложности около 800 немецких военных. Они смогут возобновить службу в армии только после прохождения программы медицинского восстановления, передает lenta.ru.

По данным за март прошлого года, численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО«Решительная поддержка» в Афганистане, составляла 963 военнослужащих. Как уточняла министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, их число планировалось довести до 1,3 тысячи. Немецкие солдаты и офицеры прекратили участие в боевых действиях в Афганистане в 2013 году, в настоящее время они только консультируют и тренируют афганскую армию.