Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Заграничные операции Вооруженных сил Германии оказывают серьезное негативное воздействие на физическое и психическое здоровье военнослужащих. Об этом пишет Bild.

Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах. Отмечается, что только за прошлый год 279 немцев вернулись из заграничных операций с психическими заболеваниями.

По информации газеты, на данный момент по этой причине не готовы служить в общей сложности около 800 немецких военных. Они смогут возобновить службу в армии только после прохождения программы медицинского восстановления, передает lenta.ru.

По данным за март прошлого года, численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО«Решительная поддержка» в Афганистане, составляла 963 военнослужащих. Как уточняла министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен, их число планировалось довести до 1,3 тысячи. Немецкие солдаты и офицеры прекратили участие в боевых действиях в Афганистане в 2013 году, в настоящее время они только консультируют и тренируют афганскую армию.

| 2019-05-26T19:27:57+00:00 26 мая 2019, 20:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss