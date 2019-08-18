Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в подгузниках

32-летний пассажир, прилетевший из Милана в этот немецкий аэропорт, пытался провезти в (неиспользованных) детских подгузниках 20 тысяч евро наличными. Еще 8 тысяч евро лежали в багаже. До этого пассажир отрицательно ответил на вопрос, имеются ли при нем наличные, сумма которых превышает 10 тысяч евро (столько разрешенно к ввозу без декларирования, в том числе внутри Евросоюза).

Пассажир смог убедительно доказать, что вез деньги для своих знакомых, поэтому таможенники, выяснив происхождение средств, не стали заводить дело об отмывании денег, передает dw.com. Но штраф за нарушение порядка декларирования таких крупных сумм ему пришлось заплатить. И немалый: 3600 евро.