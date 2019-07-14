Немецкие СМИ сообщили о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Газета подчеркивает, что сделка между двумя странами состоялась, несмотря на жесткую критику Анкары со стороны НАТО и Соединенных Штатов.

По мнению автора статьи, Турция не стала нарушать договоренность, поскольку рассматривает Россию в качестве переговорного партнера по Ближнему Востоку, а влияние Москвы в регионе, отмечает издание, значительно выше, чем у США, передает РИА Новости.

Другими версиями причины заключения сделки называются желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от Соединенных Штатов, ведь С-400 могут разместить непосредственно вблизи столицы. Так, в 2016 году в ходе неудачной попытки переворота здание турецкого парламента атаковали с воздуха, и теперь, пишет Welt, глава государства опасается, что, если Турция разместит американские системы Patriot, Вашингтон был бы способен отключить их, когда они могли бы понадобиться в похожей ситуации.