Немецкие СМИ сообщили о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400 может стать для Турции «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников, пишет немецкий ежедневник Welt.
Газета подчеркивает, что сделка между двумя странами состоялась, несмотря на жесткую критику Анкары со стороны НАТО и Соединенных Штатов.
По мнению автора статьи, Турция не стала нарушать договоренность, поскольку рассматривает Россию в качестве переговорного партнера по Ближнему Востоку, а влияние Москвы в регионе, отмечает издание, значительно выше, чем у США, передает РИА Новости.
Другими версиями причины заключения сделки называются желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от Соединенных Штатов, ведь С-400 могут разместить непосредственно вблизи столицы. Так, в 2016 году в ходе неудачной попытки переворота здание турецкого парламента атаковали с воздуха, и теперь, пишет Welt, глава государства опасается, что, если Турция разместит американские системы Patriot, Вашингтон был бы способен отключить их, когда они могли бы понадобиться в похожей ситуации.