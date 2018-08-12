Немецкие книготорговцы назвали самых продаваемых поэтов

Данные продаж книг в немецких магазинах свидетельствуют об интересе читателей к классической поэзии. В топ-25 наиболее продаваемых сборников лирики вошли книги Эриха Кестнера, Маши Калеко и Райнера Марии Рильке.

Список самых продаваемых в Германии поэтических сборников возглавила книга «Лирическая домашняя аптечка доктора Эриха Кестнера» («Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke»), впервые увидевшая свет в 1936 году. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщает отраслевой портал немецкой книготорговли boersenblatt.net.

По словам главы издательства Atrium Яна Вайтендорфа фон Хахта (Jan Weitendorf von Hacht), ежегодно продаются от 7,5 тысяч до 10 тысяч экземпляров этой книги известного немецкого поэта и детского писателя Эриха Кестнера (1899 — 1974), произведения которого сжигали нацисты в 1933 году. В рейтинг топ-25, составленный компанией Media Control по данным за январь — июль текущего года, попал цикл стихотворений Кестнера «13 месяцев» («Die 13 Monate»).

В список попали сразу шесть сборников Маши Калеко (Mascha Kaléko, 1907-1975). Стихи поэтессы, бежавшей в 1938 году от нацистов, по словам Томаса Цирнбауэра (Thomas Zirnbauer) из издательства dtv, пользуются постоянным спросом: они все время допечатываются, и общий тираж достиг уже 45 тысяч экземпляров. «Мы заметили, что тексты Калеко сопровождают читателей на протяжении всей жизни», — констатирует Цирнбауэр.

В целом, исследование показывает интерес немецких читателей к классической поэзии: 19 томов из 25, попавших в рейтинг — классика, в частности стихи Райнера Марии Рильке (Rainer Maria Rilke).

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