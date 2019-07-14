Немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

Инвесторы из ФРГ, несмотря на санкции, в первом квартале текущего года вложили в экономику РФ 1,76 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Российско-германской внешнеторговой палаты.

Если такая динамика сохранится, общий объем инвестиций к концу года приблизится к 7 млрд евро, что вдвое больше, чем в 2018-м.

Глава правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что немецкие компании продолжают верить в российский рынок.

Ранее в Подмосковье был открыт завод Mercedes-Benz. Торжественную церемонию открытия посетил президент России Владимир Путин. Кроме того, в Калининградской области планируется строительство завода BMW. Этот проект оценивается в несколько сотен миллионов евро (aif.ru)

| 2019-07-14T14:54:08+00:00 14 июля 2019, 15:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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