Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель

«Мы ожидаем от «большой коалиции» ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов. (…) коалиция, разрешите мне сказать прямо, утратила большую часть имевшегося доверия», — заявил Кемпф.