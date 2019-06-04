Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель

Правительство ФРГ канцлера Ангелы Меркель во многом утратило доверие к себе, заявил на конференции в Берлине президент федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф.
«Мы ожидаем от «большой коалиции» ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов. (…) коалиция, разрешите мне сказать прямо, утратила большую часть имевшегося доверия», — заявил Кемпф.
Он добавил, что «итоги выборов в Европарламент, а также результаты социологических опросов для обеих «народных партий» (ХДС и СДПГ — ред) были скорее разрушительными».
«Мы, представители промышленности, озабочены. Мы озабочены будущим нашей страны, нашего общества и наших предприятий и предпринимателей. Нам сложно вычленить ясный экономико-политический курс в работе правительства», — заявил Кемпф.(РИА Новости)