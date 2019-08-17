Немецкая компания провела инспекцию эскалатора на станции метро «28 Мая»

«Завершены работы по осмотру и проверке эскалатора, использование которого было приостановлено примерно три месяца назад на станции «28 Мая» бакинского метро».

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, осмотр эскалатора провела фирма-производитель: «Это эскалаторы немецкой компании ThyssenKrupp AG. По предварительному согласованию, они в любое время могут инспектировать состояние эскалаторов, и «Бакинский метрополитен» должен создать для этого условия. То есть это не ремонт, а инспекция со стороны производителя. На эскалаторе работы уже завершены».

Представитель метрополитена отметил, что эскалаторы работают в порядке очередности и при необходимости могут работать все одновременно.

Напомним, что приостановленный на проверку эскалатор установлен на старом выходе станции метро «28 Мая», который заново был сдан в пользование 5 мая 2015 года после ремонта.