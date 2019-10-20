Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»

Президент России Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Об этом говорится в статье немецкого издания Welt.

По словам обозревателя издания Михаэля Штюрмера, российский лидер «достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории», передает «РИА Новости».

Путин уже давно изменил геополитику между Балтикой и Черным морем. После решения американского президента Дональда Трампа об отводе сил из Сирии никто и ничто не помешает Путину продолжать «большую игру», пишет издание.

Ранее в октябре газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп заискивал перед Путиным во время первого телефонного разговора в 2017 году. Источник издания рассказал, что глава Белого дома назвал собеседника великим лидером , «рассыпаясь в извинениях за то, что не позвонил ему раньше».

| 2019-10-20T18:48:18+00:00 20 октября 2019, 18:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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