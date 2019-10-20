Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»

Президент России Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Об этом говорится в статье немецкого издания Welt.

По словам обозревателя издания Михаэля Штюрмера, российский лидер «достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории», передает «РИА Новости».

Путин уже давно изменил геополитику между Балтикой и Черным морем. После решения американского президента Дональда Трампа об отводе сил из Сирии никто и ничто не помешает Путину продолжать «большую игру», пишет издание.

Ранее в октябре газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп заискивал перед Путиным во время первого телефонного разговора в 2017 году. Источник издания рассказал, что глава Белого дома назвал собеседника великим лидером , «рассыпаясь в извинениях за то, что не позвонил ему раньше».