Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный Porsсhe

Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный автомобиль Porsсhe, который планировалось продать за 20 миллионов долларов, передает агентство Блумберг.
Инцидент произошел в ходе торгов в Калифорнии в аукционном доме RM Sotheby’s. На торги был выставлен серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.
В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, после чего быстро поднял их до 70 миллионов долларов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Однако затем аукционист поправился и заявил, что ошибся — он имел в виду цифры в 13 и 17 миллионов.
В публике появились неодобрительные возгласы, многие люди стали уходить из зала. Коллекционеры, с которыми поговорило агентство, назвали действия аукциониста «жульничеством».
Торги закончились через несколько минут после того, как никто не стал предлагать сумму выше 17 миллионов долларов, которая не устраивала аукционный дом.(РИА Новости)
| 2019-08-18T23:16:43+00:00 19 августа 2019, 05:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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