Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный Porsсhe

Неловкий ляп провалил аукцион на раритетный автомобиль Porsсhe, который планировалось продать за 20 миллионов долларов, передает агентство Блумберг

Инцидент произошел в ходе торгов в Калифорнии в аукционном доме RM Sotheby’s. На торги был выставлен серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.

В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, после чего быстро поднял их до 70 миллионов долларов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Однако затем аукционист поправился и заявил, что ошибся — он имел в виду цифры в 13 и 17 миллионов.

В публике появились неодобрительные возгласы, многие люди стали уходить из зала. Коллекционеры, с которыми поговорило агентство, назвали действия аукциониста «жульничеством».