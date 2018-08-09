Нелепый реверанс Терезы Мэй снова насмешил Сеть

Тереза Мэй снова заставила Сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс. В этот раз политик оконфузилась перед принцем Уильямом. Об этом сообщает Sky News.

При встрече Мэй и Уильяма женщина присела так, что оказалась практически по пояс принцу.

Ползователи Сети высмеяли политика, отметив ее атлетичность и растяжку. Также они отметили, что принцу пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться.

Это не первые провальные попытки Мэй сделать реверанс. В июле 2018 года аналогичный реверанс перед членами королевской семьи стал причиной для мемов.

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