Нелепый реверанс Терезы Мэй снова насмешил Сеть

Тереза Мэй снова заставила Сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс. В этот раз политик оконфузилась перед принцем Уильямом. Об этом сообщает Sky News.

При встрече Мэй и Уильяма женщина присела так, что оказалась практически по пояс принцу.
Ползователи Сети высмеяли политика, отметив ее атлетичность и растяжку. Также они отметили, что принцу пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться.

Это не первые провальные попытки Мэй сделать реверанс. В июле 2018 года аналогичный реверанс перед членами королевской семьи стал причиной для мемов.

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| 2018-08-09T16:40:18+00:00 9 августа 2018, 18:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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