Нелегалы вырыли два тоннеля для миграции из Сербии в Венгрию

В Венгрии сотрудники полиции обнаружили два тоннеля на границе с Сербией, по которым перебирались нелегальные мигранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейские СМИ.

Уточняется, что один из тоннелей в 34 м был вырыт вблизи населенного пункта Ашотхалом. Другой у населенного пункта Чикерия, его длина составила 21,7 м.

По данным полиции, оба объекта были сооружены с помощью подручных средств. На данный момент они засыпаны с помощью специальной техники.

Также сообщается, что были задержаны 44 человека, пытавшихся воспользоваться подземными переходами.

Венгрия на пике миграционного кризиса в 2015 году стала первой страной ЕС, прекратившей пускать на свою территорию мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, что способствовало прекращению бесконтрольных потоков нелегальной миграции в государства сообщества.

| 2019-11-30T01:05:37+00:00 30 ноября 2019, 02:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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