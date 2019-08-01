Некоторые абитуриенты отказались от поступления в вуз вне конкурса

Пятеро абитуриентов, получивших право поступить на степень бакалавриата вузов вне конкурса, отказались от этого.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Эти абитуриенты сообщили, что будут участвовать в конкурсе на основе общих правил.

Отметим, что согласно решению Кабмина от 20 мая 2019 года под номером 229, победители международных и республиканских предметных олимпиад, победители международных конкурсов и соревнований, а также в соответствии с решением Кабмина от 20 мая 2019 года под номером 228, абитуриенты, получившие образование по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне, принимаются в вузы вне конкурса.

| 2019-08-01T17:37:52+00:00 1 августа 2019, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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