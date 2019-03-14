Некачественные яйца заполонят прилавки в апреле

На днях Государственное агентство продовольственной безопасности выступило с заявлением, что некоторые предприниматели перебивают дату производства на коробках с яйцами местного и импортного производства. Структура сообщила, что дельцы продают импортные яйца под видом местного продукта и пригрозила жесткими мерами.

Думается, что проблема упирается в отсутствие маркировки на яйцах, но в заявлении агентства об этом нет и речи. Скажем, в соседней России законопослушные птицеводы маркируют каждое яйцо в отдельности. Причем, маркировка обязательно содержит дату и место производства.

«Однако на местном рынке этого правила придерживается только один производитель — «Гаджигабул бройлер», — сказал # руководитель НОО Союз свободных потребителей Эюб Гусейнов. Прочие фабрики ограничиваются маркировкой тары с яйцами.

Словом, безопасность покупателей во многом зависит от воли обстоятельств. И если яйца на рынке свежие, шансов купить продукт нормального качества, безусловно, больше. Однако в апреле некачественных яиц на столичном рынке прибавится, предупредил собеседник.

По его свидетельству, уже к середине весны обострится проблема реализации в столичной торговой сети яиц низкого качества и истекшего срока годности. Причина этого связана с началом инкубационного периода — бройлеры и частные птицеводческие хозяйства приступают к выведению цыплят.

Как правило, многие сельские домохозяйства привозят яйца в городские инкубаторы. Но не все они подходят для инкубации и существенную часть яиц, уже прошедших определенную тепловую, инкубационную обработку, вернут владельцам. А те постараются продать их на рынки и торговым сетям. Наконец, начинается процесс инкубации в самих бройлерах. Птицеводческие фабрики также выставят на продажу не прошедший инкубационную выдержку продукт.

«Такие яйца уже прошли определенную инкубационную обработку. Они не первой свежести. Наконец, надо понимать, что для выведения цыплят не подходят двухжелтковые яйца, а также яйца, имеющие неправильную форму, дефекты скорлупы. Речь о наростах, трещинах, насечках, шероховатой или морщинистой фактуре и пр. Сюда же можно отнести яйца с чрезмерно подвижным желтком, кровяными включениями, пораженные плесенью, с подвижной воздушной камерой или камерой, расположенной не в тупом конце, грязной скорлупой и пр. Такого продукта в продаже уже с апреля станет больше», — говорит Гусейнов.

Правозащитник напомнил, что покупатели имеют право требовать соответствующие документы, в том числе сертификаты качества и происхождения. Продавец обязан предоставить их по первой же просьбе.