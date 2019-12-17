Неймар заявил, что его уход из «Барселоны» не был связан с Месси

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.

— В «Барселоне» футбол на более высоком уровне интенсивности. Я многому научился там и поэтому чувствовал себя так комфортно. Но я ушел, потому что хотел новых целей, это не имело никакого отношения к желанию взять «Золотой мяч» или к тому, что я стремился не быть в одной команде с Месси, — сказал Неймар.

Напомним, летом бразильский футболист заявил, что хочет вернуться в «Барселону». Каталонский клуб начал переговоры с «ПСЖ», но не смог договориться о трансфере Неймара. (sportbox.ru)