Неймар заявил, что его уход из «Барселоны» не был связан с Месси

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.

— В «Барселоне» футбол на более высоком уровне интенсивности. Я многому научился там и поэтому чувствовал себя так комфортно. Но я ушел, потому что хотел новых целей, это не имело никакого отношения к желанию взять «Золотой мяч» или к тому, что я стремился не быть в одной команде с Месси, — сказал Неймар.

Напомним, летом бразильский футболист заявил, что хочет вернуться в «Барселону». Каталонский клуб начал переговоры с «ПСЖ», но не смог договориться о трансфере Неймара. (sportbox.ru)

| 2019-12-17T14:54:15+00:00 17 декабря 2019, 18:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss