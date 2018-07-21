Неймар: «Видел все эти шутки про себя, но воспринимаю их с юмором»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил на критику в свой адрес из-за симуляций на ЧМ-2018.

«Думаете, мне нравится постоянно страдать от ударов? Нет, это больно. После матчей я в течение четырех-пяти часов прикладываю лед. Это сложно. Если вы никогда не сталкивались с этим, то не поймете.

Видел все эти шутки про себя, но воспринимаю их с юмором.

Мой футбол — это дриблинг и противостояние соперникам. Я не могу встать перед игроком другой команды и сказать: «Дорогой, извини, я хочу забить гол». Мне нужно обвести его. Я попробую что-то сделать, но он не позволит мне обыграть себя и постарается сфолить. Во многих случаях я быстрее и легче соперников. Они бьют меня. Для таких ситуаций есть рефери», — заявил бразилец. (Чемпионат).

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