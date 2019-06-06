Неймар рискует пропустить Кубок Америки

Травма нападающего сборной Бразилии Неймара, полученная в товарищеском матче против команды Катара (2:0), может быть серьезной, сообщает «Советский спорт».

Форвард покинул поле на 21-й минуте встречи, повредив голеностоп правой ноги. Как написал в своем твиттере журналист Леонарду Баран, у Неймара диагностировали растяжение связок правой лодыжки. Стадион он покинул на костылях.

В связи с этим существует довольно высокая вероятность, что Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки — 2019. Турнир пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

| 2019-06-06T08:45:32+00:00 6 июня 2019, 10:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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