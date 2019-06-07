Неймар побывал в полиции Рио-де-Жанейро

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар побывал в полиции, сообщает sports.ru.

Футболист посетил полицейский участок в Рио-де-Жанейро и дал показания по поводу обвинения в изнасиловании.

«Мы абсолютно уверены, что докажем невиновность нашего клиента. Процесс был тщательным, но он представил все необходимые разъяснения», – объяснила адвокат игрока Майра Фернандес.

«Я благодарен за поддержку и все сообщения, которые мне прислали со всего мира, мои друзья, мои фанаты, весь мир со мной. Хочу сказать спасибо за ваши добрые пожелания, я чувствую, что меня очень любят», – заявил сам Неймар.

Сегодня в полиции также побывала и пострадавшая девушка. Она в очередной раз прояснила свою позицию на допросе.

| 2019-06-07T19:35:44+00:00 7 июня 2019, 21:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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