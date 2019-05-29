Неймар отомстил обыгравшему его защитнику сборной Бразилии

Защитник «Крузейро» и сборной Бразилии Вевертон вызвал гнев звездного форварда Неймара, сообщает «Советский спорт».

Несчастный эффектно обыграл нападающего. В одном из эпизодов 19-летний футболист пробросил мяч между ног Неймара, который резко вцепился в обидчика и повалил на газон.

Позже извинений Неймар не принес и, не обращая никакого внимания на молодого товарища, ушел с места столкновения.

Сборная Бразилии готовится к Кубку Америки, а до старта турнира проведет две товарищеские встречи. 6 июня команда Тите поборется с Катаром, а 9 июня — с Гондурасом.

| 2019-05-29T16:35:28+00:00 29 мая 2019, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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