Неймар оштрафован за неявку на базу команды

Руководство «Пари Сен-Жермен» вычтет из заработной платы бразильца Неймара € 375 тыс. Такой штраф предусмотрен за неявку футболиста в предсезонный лагерь команды, сообщает UOL.

Напомним, о демарше футболиста стало известно позавчера, 8 июня. «ПСЖ» выступило с официальным заявлением, в котором сообщило об отсутствии Неймара на тренировочной базе.

Позже слово взял отец и агент Неймара, который заявил, что клуб знал о том, что игрок вернётся с опозданием в связи с деятельность его благотворительного фонда Instituto Neymar Jr.

Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». По слухам, форвард был намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.

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