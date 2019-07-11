Неймар оштрафован за неявку на базу команды

Руководство «Пари Сен-Жермен» вычтет из заработной платы бразильца Неймара € 375 тыс. Такой штраф предусмотрен за неявку футболиста в предсезонный лагерь команды, сообщает UOL.

Напомним, о демарше футболиста стало известно позавчера, 8 июня. «ПСЖ» выступило с официальным заявлением, в котором сообщило об отсутствии Неймара на тренировочной базе.

Позже слово взял отец и агент Неймара, который заявил, что клуб знал о том, что игрок вернётся с опозданием в связи с деятельность его благотворительного фонда Instituto Neymar Jr.

Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». По слухам, форвард был намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.

championat.com

| 2019-07-11T01:03:40+00:00 11 июля 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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