Неймар: Никто не знает, что будет через три месяца

Форвард ПСЖ Неймар сосредоточен на игре в стане чемпионов Франции, но не исключает никаких других вариантов, информирует euro-football.ru.

— Могу ли я представить себя в «Реале»? Это один из величайших клубов мира. Любой футболист, на которого положил глаз мадридский клуб, будет рад там играть. Сейчас я счастлив в Париже, мне здесь очень хорошо, но никто не знает ничего о своем будущем.

— Ради бога, я не говорю, что собираюсь играть в «Реале», успокойтесь! «Реал» — великий клуб. Любой топ-игрок хотел бы носить эту футболку, — приводит слова Неймара GloboEsporte.

— Моя мечта, которая всем известна и уже реализована, — сыграть за «Барселону». Я этого хотел с детства и добился цели, я доволен. Карьера футболиста скоротечна, все может случиться неожиданно. Сегодня я здесь очень счастлив и сейчас думаю только о ПСЖ. Мне не нужен другой клуб, не хочу уходить, но все может быстро измениться. Никто не знает, что будет через три месяца, — добавил бразилец.

После перехода за 222 млн евро из «Барселоны» Неймар за два сезона провел 80 матчей за ПСЖ и забил 58 голов.