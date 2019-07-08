Неймар не доволен тем, что его переход из «ПСЖ» в «Барсу» не продвигается

Форвард Неймар хочет уйти из «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».

27-летний бразилец твердо намерен покинуть парижский клуб. Однако в последние несколько дней Неймар переживает из-за того, что его переход из «ПСЖ» в «Барсу» не продвигается, сообщает Diario Sport.

Футболист проинформировал всех в «ПСЖ», что не хотел бы возвращаться для предсезонной подготовки.

При этом Неймар считает, что «Барса» могла бы сделать больше для его возвращения в последние несколько дней.

В частности, бразилец был разочарован комментариями президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу и его отказом публично признать, что переговоры о трансфере велись.

Тем временем сообщается, что Неймар не вернулся во французский клуб в установленные руководством сроки. Сегодня парижане должны были начать свою предсезонную подготовку, однако бразилец на базе отсутствовал.

— Сегодня, 8 июля, «ПСЖ» обнаружил отсутствие Неймара в обусловленном месте — он должен был возобновить подготовку к сезону с клубом. «Пари Сен-Жермен» сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте чемпионов Франции.

sports.ru