Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар не будет капитаном национальной команды на товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Главный тренер Тите рассказал об этом Неймару в субботу, 25 мая, а на следующий день капитаном был назначен Дани Алвес.

Алвес провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки – 138. Последний раз он был капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Германией в марте прошлого года.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Рекордом по количеству побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8). (Чемпионат)

| 2019-05-28T12:36:26+00:00 28 мая 2019, 13:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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