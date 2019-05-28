Неймар лишен капитанской повязки в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар не будет капитаном национальной команды на товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и Кубке Америки, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола. Главный тренер Тите рассказал об этом Неймару в субботу, 25 мая, а на следующий день капитаном был назначен Дани Алвес.

Алвес провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки – 138. Последний раз он был капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Германией в марте прошлого года.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Рекордом по количеству побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8). (Чемпионат)