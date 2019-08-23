Неймар и его окружение требуют, чтобы «Барса» повысила предложение «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар и его окружение поставили «Барселоне» ультиматум, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец и приближенные к нему люди требуют, чтобы «Барселона» предложила «ПСЖ» больше денег за трансфер, а также ускорила свои действия на трансферном рынке. Неймар хочет как можно скорее получить ясность в вопросе о том, в каком клубе он продолжит карьеру.

Сообщается, что сегодня днем «Барселона» сделает «ПСЖ» новое предложение о трансфере нападающего. Однако руководство каталонского клуба уверено в том, что Неймар должен сам форсировать события.

Представители «Барселоны» настаивают на том, что Неймар публично заявил о желании продолжить карьеру только в каталонском клубе. Они ожидают, что бразилец объявит о нежелании переходить в «Реал» и «Ювентус», которые также претендуют на игрока. Неймар боится идти на такой шаг, так как предполагает, что «ПСЖ» может не отпустить его в «Барселону», а подобное заявление закроет для игрока двери в «Реал».

sports.ru

| 2019-08-23T17:30:50+00:00 23 августа 2019, 20:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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