Неймар и его окружение требуют, чтобы «Барса» повысила предложение «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар и его окружение поставили «Барселоне» ультиматум, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец и приближенные к нему люди требуют, чтобы «Барселона» предложила «ПСЖ» больше денег за трансфер, а также ускорила свои действия на трансферном рынке. Неймар хочет как можно скорее получить ясность в вопросе о том, в каком клубе он продолжит карьеру.

Сообщается, что сегодня днем «Барселона» сделает «ПСЖ» новое предложение о трансфере нападающего. Однако руководство каталонского клуба уверено в том, что Неймар должен сам форсировать события.

Представители «Барселоны» настаивают на том, что Неймар публично заявил о желании продолжить карьеру только в каталонском клубе. Они ожидают, что бразилец объявит о нежелании переходить в «Реал» и «Ювентус», которые также претендуют на игрока. Неймар боится идти на такой шаг, так как предполагает, что «ПСЖ» может не отпустить его в «Барселону», а подобное заявление закроет для игрока двери в «Реал».

sports.ru