Неймар будет вызван в сборную на Кубок Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите планирует вызвать нападающего «ПСЖ» Неймара на матчи Кубка Америки, сообщает Советский Спорт.

Наставник бразильской команды считает, что у Неймара будет достаточно времени для того, чтобы оправиться от травмы и сыграть на Кубке Америки.

«До Кубка Америки еще достаточно много времени. Этого должно хватить для полного восстановления. Более того, я считаю, что Неймару хватит времени, чтобы подойти к этому турниру в лучшей форме, чем он был на чемпионате мира», — цитирует издание специалиста.

Добавим, что в 2019 году Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля 2019 в Бразилии.

| 2019-04-23T00:21:58+00:00 23 апреля 2019, 09:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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