Неизвестный снайпер терроризирует жильцов многоэтажки в Подмосковье

Жители многоэтажки на Кутузовском проспекте в Одинцово рассказали «КП» про снайпера, обстреливающего верхние этажи здания.

Неизвестный открыл огонь по окнам квартир на 12, 14 и 16 этажах. Ему почти удалось пробить стеклопакеты, которые сейчас, по словам жильцов, выглядят «как дуршлаг».

Владельцы обстрелянных квартир обратились в полицию.

«Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее», – рассказала местная жительница.