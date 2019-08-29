Неизвестный снайпер терроризирует жильцов многоэтажки в Подмосковье

Жители многоэтажки на Кутузовском проспекте в Одинцово рассказали «КП» про снайпера, обстреливающего верхние этажи здания.

Неизвестный открыл огонь по окнам квартир на 12, 14 и 16 этажах. Ему почти удалось пробить стеклопакеты, которые сейчас, по словам жильцов, выглядят «как дуршлаг».
Владельцы обстрелянных квартир обратились в полицию.
«Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее», – рассказала местная жительница.
Правоохранительные органы проводят проверку и ищут стрелка.
| 2019-08-29T23:26:39+00:00 29 августа 2019, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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